『極美品 PRADA プラダ トートバッグ 肩掛け ナイロン ブラック 三角ロゴ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 02時 20分に出品され04月15日 02時 20分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます



○アイテム



Prada プラダ トートバッグ 肩掛け ナイロン

ブラック 三角ロゴ 黒 メンズ レディース

ハンドバッグ





○サイズ

タテ28cm

ヨコ35cm

マチ9.5cm

ハンドル54cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。

※素人採寸なので多少の誤差はご理解お願い致します





○状態

目立った傷や汚れなどなく綺麗な状態です！



※あくまでも中古品なので完品をお求めの方はご購入お控えください





○カラー

ブラック 黒





○素材

ナイロン



ブランド取扱店にて購入 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品

PRADA



プラダ

トートバッグ

肩掛け

ナイロン

ブラック

三角ロゴ