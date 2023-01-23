『beauty＆youth 小松マテーレ TR ALLIED ダウンジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 23時 41分に出品され03月19日 23時 41分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在161件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品説明



■スラックスに合うキレイ目ダウン■



■KOMATSU for BEAUTY&YOUTH DOWN ITEMS■

世界の名だたるファッション・アウトドアブランドに生地を供給する＜小松マテーレ＞の素材を使用したBEAUTY&YOUTHのダウンジャケット。ALLIED（アライド）社の700フィルパワーリサイクルダウンを使用するなどダウンジャケット本来の機能性も十分。



■デザインスマートな印象のすっきりとしたシルエット。ネック周りがキレイに立つパターンにこだわり、すっきりとした身頃に対して立体感のあるネックとフードのバランスに仕上がっています。脇から袖下部分には膨らみを抑えるためにダウンではなく中綿を入れて、スッキリとした印象に。切り替えでデザインを入れた胸ポケットも機能的です。



■素材スーツ地のようなキレイ目生地です。ツイル地特有の立体感も存在感を引き立てせています。



■コーディネート様々なパンツと相性の良い使い勝手の良いダウンジャケットです。特にきれい目なニットにスラックス、革靴合わせがおすすめです。

＜小松マテーレ （旧 小松精練）＞1943年石川県能美市に合繊染色メーカーとして創業。 合繊を様々な表情や感触に変化させ、世界中のスポーツ＆ファッションブランドから厚い信頼を得ている。 毎年２回パリで開かれるテキスタイルショーでは過去にグランプリを受賞するなど、 日本の繊維業界が世界に誇るリーディングメーカーである。



素材

表生地；レーヨン50% ポリエステル50%

裏生地；ポリエステル100%

中わた； 本体；ダウン90% フェザー10%

その他；ポリエステル100%



colour

ネイビー



S

身幅54肩幅46着丈67袖丈61 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ビューティアンドユースユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ beauty＆youth

小松マテーレ

TR

ALLIED

ダウンジャケット