『［JACKET］CUTOFF LIKE SHORT JACKET【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 13時 51分に出品され03月22日 13時 51分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在717件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズは42になります

タグは切ってしまいましたが、全く着用しておりませんので、新品同様です！

元値約3万円ですので、大変お買い得だと思います。



【ムウトアール】カットオフショートジャケット



バルマカーンコートを半分以上切り落としたデザインのショートジャケット。

小さなポケットが裾にデザインされており、まるで元々大きなポケットがそこにあったかのように袋布もついた妥協のない仕様になっています。

袖口のベルトにはゴムを入れていますので絞って着たり、たくし上げて着たりと袖口の変化も楽しめます。

ゆったりしたサイズ感なので中に着るインナーを変えることで長いシーズン楽しめるアイテムになっています。



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裏地：なし

透け感：なし

伸縮性：なし

光沢感：多少あり

生地感・厚さ：中肉

ポケット：あり

開き：ボタン

ケア方法：手洗い、石油系溶剤によるドライクリーニング、ウェットクリーニング

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※モデル着用の画像は、光の当たり具合で色味が若干異なって見える場合がございます。

商品の色味は、アイテム画像をご参照ください。

※画像の商品はサンプルです。 実際の商品と仕様、加工、サイズが若干異なる場合がございます。

M/MUU/MUU TO-R/MTOR/mtor/ムウ/ムウトアール/ムー



カラー···グレー



着丈···46cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ムウトアール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ［JACKET］CUTOFF

LIKE

SHORT

JACKET