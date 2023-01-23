『Rauren Ralph Lauren ブラウン ハンドバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 17時 40分に出品され05月10日 17時 40分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在686件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Lauren Ralph Lauren

ローレンラルフローレン

色: ブラウン

内部ポケット: あり

ストラップ: 取り外し可能

サイズ: 底辺33×マチ9×高さ22



画像の通り、ところどころ剥がれがあります。ファスナーの破損などはありません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ローレンラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Rauren

Ralph

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ブラウン

ハンドバッグ