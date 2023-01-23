『レアモデル フランス製 アディダス スウェットadidas ventex ATP【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月10日 13時 51分に出品され05月10日 13時 51分に終了予定です。即決価格は11,245円に設定されています。現在520件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 身幅61

着丈65

肩幅53

袖丈62





特筆すべきダメージも無く

40年異常前ののヴィンテージ古着としてはキレイな状態を保っていると思います。



ventex社製の生地を用いた70年代アディダス

ワッペンスウェット







落ち着いたグレイベースのショールカラーグレイにイエローグリーンの配色

流石フランス製アディダスといったところでしょうか





なかなか出ないパターンです

今秋はリバースウィーブから変わり種スウェットへ人気が移り、この辺りは高騰が予想されます

お得なうちにどうぞ









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古着屋さんの目玉にも





質問等お気軽にお問い合わせください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ レアモデル

フランス製

アディダス

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ATP