『THE NORTH FACE カモフラージュ 迷彩 ヤッキンジャケット ダウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 13時 27分に出品され04月24日 13時 27分に終了予定です。即決価格は12,855円に設定されています。現在56件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

THE NORTH FACEは、アウトドアウェアのリーダーとして知られ、耐久性と機能性に優れた製品を提供しています。



【デザインと快適性】

カモフラージュデザインは、スタイルと機能を両立させ、様々なシーンで活躍します。フード付きで、寒い日にも対応可能です。



【素材と仕上げ】

ナイロン素材を使用し、軽量でありながら保温性に優れています。リブ仕様の袖口がフィット感を高め、風の侵入を防ぎます。



- ブランド: THE NORTH FACE

- 色: カモフラージュ

- 素材: ナイロン

- デザイン: フード付き

- 袖口: リブ仕様

- ロゴ: 刺繍ロゴ

- タイプ: ダウンジャケット、ヤッキンジャケット



ノースフェイスのヤッキンジャケットです

サイズLサイズ

傷も汚れもなく綺麗な状態です



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

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FACE

カモフラージュ

迷彩 ヤッキンジャケット ダウン