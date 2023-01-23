『FENDI フェンディ ピーカブー ミディアム セレリア【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 01時 50分に出品され04月01日 01時 50分に終了予定です。即決価格は145,200円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FENDI ピーカブー ミディアム セレリア



カラー 外側ブラック

内側ブラウン

金具 シルバー

付属品 ショルダー、レインカバー、保存袋、保存箱(壊れていますが鞄は入ります)



都内正規店にて購入

使用回数少なくとても綺麗です

角スレ無しです

画像でご確認ください





カラー···ブラック



サイズ···ミディアム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ FENDI

フェンディ ピーカブー ミディアム セレリア