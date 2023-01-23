『PORTER トートバッグ グレー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 21時 27分に出品され03月12日 21時 27分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在974件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

PORTERは、吉田カバンが手掛ける高品質なバッグブランドです。日本製のため、耐久性とデザイン性が両立しています。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルで洗練されたグレーのトートバッグは、どんなスタイルにもマッチします。日常使いから特別なシーンまで幅広く活躍します。



【実用的な機能】

ナイロン素材を使用しているため、軽量で持ち運びが楽です。また、付属の取扱説明書があり、安心してお使いいただけます。



- ブランド: PORTER

- 色: グレー

- 素材: ナイロン

- 付属品: 取扱説明書

- ラベル: LUGGAGE LABEL

- 製造国: 日本

神経質な方不可！！



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ポーター／ヨシダカバン

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レディース

バッグ タグ PORTER

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グレー