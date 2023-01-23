『超極美品 激レア✨ルイヴィトン モノグラム ポルトフォイユ ロン チェーン長財布【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 19時 49分に出品され04月10日 19時 49分に終了予定です。即決価格は19,307円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ルイヴィトンの大人気モノグラムマカサーの【シルバーチェーン付きポルトフォイユロン】チェーンウォレット長財布です！



モノグラムキャンバスにブラックのレザーとシルバーチェーンが合わさったオシャレなアイテム^^



希少な大人気完売品のアイテムですので

検討されていた方は、ぜひお早めにどうぞ☆



○アイテム

LOUIS VUITTON

ルイ ヴィトン

小物



○型番

M60168



○シリアル刻印

MI0170

英字はエムアイ



○購入元

大手ブランド品販売業者セカンドストリートの鑑定クリア品を購入しました。



○サイズ

タテ約10cm

ヨコ約19cm

マチ約3cm

チェーン長さ約40cm



○仕様

お札入れ1

小銭入れ1

オープンポケット1

カード用ポケット10



○状態

特記事項

・形崩れ(極小)

・金具スレ(極小)

その他使用感少なく目立った傷や汚れはございません。



モノグラム柄も綺麗でボタンしっかりパチンと留まります^^

これからもまだまだ長くご愛用頂けると思います。



※簡易メンテナンス•クリーニングを施してありますので中古品ですが、綺麗な状態ですぐお使い頂けます。



○カラー

ブラウン 茶色

ブラック 黒



○素材

モノグラムキャンバス

カウレザー 牛革



○付属品

保存箱

保存袋

専用チェーン



■購入について



警察署より古物商許可証を取得済み。

鑑定済みの正規品しか取扱いしておりませんのでご安心してお買い求めください。



こちらの商品はあくまで中古品です。

撮影環境により写り切らない

細かな傷やダメージがある場合もございますが写真の状態と文章をよくお読みの上、

ご理解頂ける方のみご購入をお願いいたします。



万が一偽物の場合は返品をお受けいたします。

ただし思っていた商品や状態と違った等の

神経質な理由ではお受け出来かねます。



※ご購入前にプロフィールのご一読をお願いします。





管理番号/k06971656 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 超極美品

激レア✨ルイヴィトン

モノグラム

ポルトフォイユ

ロン

チェーン長財布