『Panasonic LUMIX DMC-GX7MK2 ボディ/ SDカード付【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 05時 40分に出品され04月15日 05時 40分に終了予定です。即決価格は15,522円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 付属品：SDカード（SanDisk 64GB Extreme SDXC UHS-I）・ボディキャップ・バッテリーパック・ホットシューカバー



欠品：USB接続ケーブル用ACアダプター・USB接続ケーブル・ショルダーストラップ



カメラ乗り換えのため出品します。

多少の使用感はありますが、大きな傷や動作に問題はありません。

バッテリーチャージャーやUSB充電ケーブル、ACアダプターは付属しません。

micro USBケーブルをご用意いただき、一般的なACアダプターから本体に直接接続して充電してください。







Panasonic LUMIX DMC-GX7MK2 ボディ



ボディ内手振れ補正が5軸に進化した「Dual I.S 」を搭載したデジタル一眼カメラ。

DMC-GX7(2013年発売モデル）のプレミアムデザインの継承とGXシリーズのテーマである静止画画質に拘ることを基本コンセプトに、ボディ内手振れ補正システムの進化と高画質4K動画を両立した後継モデルです。

本製品は、本格的に写真を楽しむユーザーに向けて、マイクロフォーサーズシステムの特長である小型・軽量ボディでノイズの少ない高精細な静止画・動画撮影が可能な一眼カメラです。LUMIX初のローパスフィルターレスセンサーと新ヴィーナスエンジンの組み合わせにより、よりクリアで解像感の高いメリハリある画質を実現いたしました。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: パナソニック