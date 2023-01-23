『10/1採取 米栂松茸 3本312g 山梨県産 らくらくメルカリ便 送料込 国産【2024年最新】 』はヤフオクでから04月16日 13時 59分に出品され04月16日 13時 59分に終了予定です。即決価格は12,950円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 品物:米栂(コメツガ)松茸、赤松ではなく米栂という木に出る松茸です。

一般的な特徴:香りが良く、みずみずしく、甘味があり、歯ごたえがあります。

状態

大:小傷、ささくれ。

中:小傷。

小:良い。

賞味期限:採取日から冷蔵で約1週間

保存方法:クッキングペーパー等に一本づつ包み冷蔵庫で保存。

注意点:天然の松茸は虫食いがあります。

石突を包丁でカットし、虫食いのないことを確認していますが

完璧ではないのでご了承ください。

ご理解頂ける方のみ購入してください。

返品及びクレームはお受けできません。

乾燥により到着時に多少重さが減少することがあります。

種類...松茸 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>食品>>>野菜 商品の状態: やや傷や汚れあり