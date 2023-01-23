『動作品 Canon ixy digital 900 is デジタルカメラ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 09時 20分に出品され04月01日 09時 20分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在403件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 基本動作確認済みです！

バッテリーやチャージャー類など写真に載せていないものは付属しません！

液晶コーティング剥がれがあります！



簡易清掃後にお送りします！

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その他特徴···オールドコンデジ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: キヤノン