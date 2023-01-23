『NIKE VAPORWAFFLE SACAI BLACK GUM 27cmサカイ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 20時 17分に出品され03月13日 20時 17分に終了予定です。即決価格は37,400円に設定されています。現在784件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】ナイキ NIKE VAPORWAFFLE SACAI BLACK GUM 2022 27cm DD1875-001 サカイ コラボ ヴェイパーワッフル ブラック ガム 黒

【ブランド名】ナイキ NIKE

【表記サイズ】27cm

【実寸サイズ】最大幅：11.5cm アウトソール：32cm ※実寸サイズを記載しておりますので、サイズに関するご質問はお答え致しかねます。

【素材】レザー 他

【色】ブラック

【付属品】専用箱、国内正規黒タグ、替えヒモ ※写真や記載にない物に関しましては付属しておりません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NIKE

VAPORWAFFLE

SACAI

BLACK

GUM

27cmサカイ