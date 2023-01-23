『アプワイザーリッシェ♡エンブレム付きテーラードジャケット♡新品サイズ２【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 15時 37分に出品され03月31日 15時 37分に終了予定です。即決価格は11,049円に設定されています。現在746件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 アプワイザーリッシェ

エンブレム付きテーラードジャケット

新品未使用

サイズ２



今期も同じ物が出ています。こちらはエンブレムブローチが付いた物になります。

購入しましたが結局着用しませんでした。新品未使用の綺麗なお品です。後ろの仕立て糸も外しておりません。着用する予定でしたのでタグは外しています。

今期に作られていますジャケットは身幅が大きめに作られております為、女性らしく着用されたい方はエンブレム付きの方が形が綺麗でお勧めです。



ペットいません。タバコ吸いません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: アプワイザーリッシェ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ アプワイザーリッシェ♡エンブレム付きテーラードジャケット♡新品サイズ２