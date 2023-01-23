『テラアウストラリス B-3 フライトジャケット 羊革 リアルムートン ボマー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 16時 51分に出品され04月12日 16時 51分に終了予定です。即決価格は11,230円に設定されています。現在50件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ミリタリージャケット ボアジャケット シープスキン B3 ボマージャケット ボア ブラウン 茶色

バイカー ライダー 本革 ラムレザー ラムスキン レザージャケット ムートンジャケット



ブランド名 TERRA AUSTRALIS

サイズ表記 LL



身幅 約61.5cm

肩幅 約56cm

着丈 約65.5cm

袖丈 約65cm





古着のため多少の使用感はございますがリペア済みの為、着用に問題があるような致命的なダメージはございません。

※製造国表記なし。

※ジッパー引き手の金属部分が短くなっている為、革テープで引き手を持ち易くしています(写真13)

※背中右側にやや白っぽい汚れあり(写真14)

※背中(写真15)、左肩(写真16、17)の革ダメージはパテで補修リペア済み。





大切にして頂ける方、ぜひこの機会にいかがでしょうか！



★当方のタイミングで値下げを行います。



他にもいろいろ出品しております。自己紹介と合わせてお読み下さい。





#古着屋soiL







管理No.241017-03 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ テラアウストラリス

B-3

フライトジャケット

羊革

リアルムートン

ボマー