『smc PENTAX FISH-EYE 17mm F4【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 03時 02分に出品され03月20日 03時 02分に終了予定です。即決価格は22,500円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点)
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|ペンタックスKマウント
|ブランド:
|ペンタックス
【美品】canon RF 16mm F2.8 STM
¥ 14520
◎前期型◎ Super Takumar 28mm F3.5 F0161
¥ 10046
SIGMA DN 30mm F2.8 EX SONY E-マウント 新品級232
¥ 11500
〓極上美品A+の単焦点〓PENTAX FA50mm F1.7
¥ 8359
★新品級の後期型 PENTAX Super Takumar 55mm f1.8
¥ 9360
CARL ZEISS JENA BIOMETAR 120mm 2.8
¥ 13000
canon RF35 F1.8 単焦点 箱無し
¥ 21850
◎前期型◎ Super Takumar 55mm F1.8 フード付 F0196
¥ 9968
◆超美品◆SONY ソニー E 16mm F2.8 単焦点 SEL16F28
¥ 8190
★美品★ Carl Zeiss Planar 50mm F1.4 MMJ
¥ 23500
FUJIFILM XF35mm F1.4 R (レンズプロテクター付き)
¥ 28000
Nikon 24 70 mm VR
¥ 57200
Nikon AI Nikkor 24mm f/2S
¥ 12870
猫太様★美品★ キヤノン CANON EF 400ｍｍ Ｆ5.6 Ｌ USM
¥ 20700
【極美品】ニコン NIKKOR-S・C Auto 50mm F1.4 701
¥ 8424
【美品】PENTAX FA 35mm F2 AL ペンタックス 隠れ★レンズ
¥ 11700
SIGMA Lマウント85mm F1.4 DG DN | Art
¥ 51000
SIGMA 30mm F1.4 DC HSM Art Canon EFマウント
¥ 11700
落札価格22500円
155 入札履歴
終了
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