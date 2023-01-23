『smc PENTAX FISH-EYE 17mm F4【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 03時 02分に出品され03月20日 03時 02分に終了予定です。即決価格は22,500円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 smc PENTAX FISH EYE 17mm F4

Kマウントレンズです。



以前KMなどのカメラと一緒に使用している、

最近あまり使用しなかったです。



防湿庫で保存している、

カビ、クモリなどが見つかりませんです。



ホコリ少しありますが、

内蔵フィルターが問題なく正常動作です。



全体的に綺麗状態と思いますが、

中古品のため、詳しい方が見ると傷や汚れ等があるかもしれません。



中古品であることをご理解の上、ご購入お願いいたします。



焦点距離···17mm

開放F値···4

オリジナルキャップ付き 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: ペンタックスKマウント ブランド: ペンタックス