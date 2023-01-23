『骨董品 火鉢 レア【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 00時 43分に出品され03月08日 00時 43分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在375件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
【黒木国昭作品】花瓶 ブルーとゴールド
¥ 36800
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¥ 19000
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¥ 10075
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¥ 13500
北村隆 九谷 菓子器 大皿 鉢 菓子鉢 新品 共箱 茶道具 茶道
¥ 15000
アンティーク 真鍮 オブジェ 置物 銅 インド 民族
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希少 皇太子殿下御肖像 銅 レリーフ 上皇 平成天皇 昭仁 舟越保武 箱付き
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未使用 老舗 北の光源社 南部漆器 天塩 皿5枚 セット
¥ 7564
【リサラーソン/UNIK/ネコ/ブラック】北欧/ビンテージ/希少/KATT/陶板
¥ 58880
李朝 紙縒 火薬入れ 民藝 民芸 骨董 時代 古美術【箱付き】
¥ 12350
秦蔵六 太鼓式塗金銅花生 塗金銅床置 瑞鳥 セット
¥ 17940
❗️割引《R》伊万里 染付 金彩色絵 長皿10客 木箱 241101う6
¥ 11000
硯 端溪硯 すずり 彫刻入り硯 金暈 金綫 黒色硯箱
¥ 9750
茶道具 人気作家 今岡三四郎 ピアノ香合 香合 共箱
¥ 12870
落札価格12220円
375 入札履歴
終了
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