『骨董品 火鉢 レア【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 00時 43分に出品され03月08日 00時 43分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在375件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 金谷五郎三郎の手炙り火鉢です。

実家の片付けで出てきました。

2つセットになります。

※１つだけの販売も可能ですが現状の金額の半額よりも少し高くなります。



旧家・古民家に置くとより一層雰囲気が出て良いと思います。



材質は銅か真鍮のどちらかですが、当方素人の為分かりません。

重量もあります。



何分古い物になりますので購入後はいかなる場合でも返品・返金対応出来かねますので画像をよくご確認になってから購入するようにお願い致します。



送料込み。送料高額になる為大幅な値下げは出来ませんが値段交渉受け付けます。





骨董品 旧家蔵出し品 レア 昭和レトロ アンティーク 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品 商品の状態: やや傷や汚れあり