『079 Panasonic パナソニック HC-W580M-T【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 14時 21分に出品され03月23日 14時 21分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在401件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

バッテリーが無いため動作未確認です。

外観は写真でご確認ください。

現状品である事を理解理解いただける方のみ購入よろしくお願いします。



079 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>ビデオカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パナソニック