『ロエベ カリエ ハンドバッグ レザー 本革 南京錠 チャーム A4収納可【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 10時 35分に出品され03月18日 10時 35分に終了予定です。即決価格は18,860円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 韓国ソウルの免税店で購入しました



ブランド名: LOEWE (ロエベ)

商品名: カリエ GM

カラー: ピンクベージュ系

仕様: フック開閉式、ファスナーポケット×1、スナップポケット×1

サイズ: 横 約31cm、縦 約30cm、奥行 約28cm

ハンドル長さ: 約40cm

付属品: パドロック、クロシェット、鍵×2、専用布袋



状態説明

◆ 角や表面にスレや変色がございます

◆ 若干の使用感がありますが、内側は比較的綺麗な状態です

◆ 通常の使用感やキズがあります



注意事項

デジタルカメラで撮影しているため、実際の商品と色や質感が若干異なる場合があります



すり替え防止のため、購入後の返品はご遠慮くださるようお願いいたします



カラー: ベージュピンク

素材: 本革

特徴: マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ロエベ

カリエ

ハンドバッグ

レザー

本革

南京錠

チャーム

A4収納可