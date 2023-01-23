『CDL TOKYO トートバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 18時 27分に出品され03月25日 18時 27分に終了予定です。即決価格は11,049円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CDL TOKYOのトートバッグです。新品未開封です。





TOKYO



カラー···ホワイト



素材···キャンバス/コットン



特徴···マチあり



つもちの部分は多少曲げての配送になります 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CDL



TOKYO

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