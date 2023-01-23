『極美品 ノートパソコン レノボ D330【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 04時 55分に出品され03月26日 04時 55分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年Amazonで購入しましたが、全く使用する機会もないので出品しました。

新品ではありませんが、Amazonの整備品

なので状態も極めて良いと思います。

仕様についてですが、

ディスプレイ10.1インチ

CPU Intel celeron N4000 1.1GHZ

メモリ 4GB

システム 64ビット

OS Windows11 Pro

その他 タブレットとしても使用できるタイプです。

付属品は純正アダプターです。

詳細はメーカーHPなどを参照ください。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: レノボ