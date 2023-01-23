『CDL TOKYO トラベルバッグ＊トートバッグ＊新品未使用＊ØMI【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 20時 19分に出品され04月17日 20時 19分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在435件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＊CDL TOKYO＊

Faux Leather Travel Bag



POP UPのためにデザインされたロゴをフロントに大きく立体刺繍したオリジナルトートバッグ。

素材にはシボ感のある合成皮革を使用し、本革のような表情感に。内側の収納も充実したデザインに仕上げました。



サイズ 縦44cm横43.5cm マチ18cm

新品未開封です。

サイズが大きいですが、折り畳まずこのまま箱で発送予定です。箱サイズが大きくなる可能性もありますが、ご理解いただける方のみご購入下さい。



送料や手数料もある為、お値下げは出来かねます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ CDL

TOKYO

トラベルバッグ＊トートバッグ＊新品未使用＊ØMI