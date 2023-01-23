『☆美品☆【TIFFANY&Co.】ティアドロップ ダブル ピアス 1062【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 20時 44分に出品され04月19日 20時 44分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在442件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 管理番号：T853Z1062

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■クリーニング・磨き作業について

詳細はプロフィールをご確認ください♪

＊時間をかけて綺麗にしております。



■ブランド

・TIFFANY&Co./Tiffany/tiffany/ティファニー



■ジャンル

・ピアス/イヤリング/耳飾り



■対象

・男性/メンズ

・女性/レディース

・男女兼用ユニセックス



■状態

【目立った大きな傷なし】

写真で状態をご確認くださいませ。

＊USDのため、細かな傷などあり。



■サイズ

・モチーフ幅：約Ｗ1.3×Ｈ0.9cm

・総重量 ：約5.2g

＊素人寸法のため誤差が生じる場合がございます。



■素材

シルバー/925/AG/スターリングシルバー/Ag /silver



■付属品

・①ティファニー専用箱/空き箱 ：無

・②ティファニー専用袋/保護袋/巾着袋：無

・③ティファニー専用紙袋/ショッパー ：無

・④ティファニー専用リボン ：無

＊撮影で使用したものは付属品に含まれません。

＊①と②は別途3,000円でお付け可能です。





※商品の特性上モニターの発色具合や、撮影時の照明により、色合い・傷など異なって見える事がございます。

※USEDのため、細かな傷や劣化などがございます。神経質な方はお控えください。





■取扱商品

・Tスマイル

・バイザヤード

・オープンハート

・ナロー_１８３７

・アトラス

・パロマピカソ

・キス

・ラビングハート

・リターントゥ

・ハードウェア

・シグネチャー

・リーフ

・カットアウト



■取扱ジャンル

・ネックレス/ペンダント

・リング/ring/指輪

・ピアス/イヤリング/耳飾り

・ブレスレット/バングル/腕輪

・キーリング/キーホルダー

・ボールペン/ペン/筆記用具/小物 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ティファニー

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ ☆美品☆【TIFFANY&Co.】ティアドロップ ダブル ピアス 1062