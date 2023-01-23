『COACH コーチ ショルダーバッグ トート キャンバスレザー ブラウン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 10時 16分に出品され03月21日 10時 16分に終了予定です。即決価格は10,374円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品詳細】

商品名：コーチ COACH ハンド・トートバッグ シグネチャーストライプ デンプシー22

商品の状態： 新品・未使用

型番： C5637/IMT1O

サイズ： 約H:20×W:22×D:11

カラー： カーキ/レッドウッドマルチ

素材： キャンバスレザー

仕様： 内側ファスナー付ポケット×1、

内側その他ポケット×1

開閉：マグネットボタン式

付属品：ケアカード 保存袋



こちらの商品は、北米COACHアウトレットで購入した正規品です。

コピー商品等は一切取扱っておりませんので、ご安心してお買い求めくださいませ。



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