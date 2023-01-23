『アークテリクス アロー22【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 01時 33分に出品され03月28日 01時 33分に終了予定です。即決価格は9,906円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ARCTERYX アークテリクス アロー22

バックパック

リュック



6年前にフリークスストアにて購入。

正規品と思いますが、写真の様にタグを切ってしまっているのでタグなしで大丈夫な方購入お願いします。

写真１３枚目左ハーネスに亀裂、破けあります。

使用に問題はありませんでした。

写真のようにところどころ白くスレあり。

写真8.9枚目、メインの収納部分内側のナイロンに経年劣化みられます。

他経年劣化みられるも目立つ加水分解ないです。



大事に使用していたため、比較的綺麗だとおもいますが、中古品、素人検品のため状態確認、ご理解のある方購入お願いします。

返品、返金対応はいたしません。



商品は小さくし、簡易包装にて発送予定です。



#アークテリクス

#アロー22 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ アークテリクス アロー22