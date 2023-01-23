『【Rlima様】TourBox Elite ツアーボックスエリート ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 17時 06分に出品され03月08日 17時 06分に終了予定です。即決価格は12,100円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 左手デバイスで人気の、

TOURBOX ELITE です。

イラスト製作や動画編集、音楽製作まで幅広く使用できる左手デバイスです。



一度使用のみの非常に綺麗な状態です。



使用用途に合わないので出品させていただきます。

動作に問題はありません。



丁寧に梱包し迅速に発送させていただきます。



定価:45,860円

カラー：黒



新品ではなく、中古品ではあるので、人の手に一度渡っているとの認識をお願いいたします 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 未使用に近い