『PORTER ボディバッグ 黒 日本製【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 12時 19分に出品され03月24日 12時 19分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一度使用しましたがその後保管しておりました。

状態は綺麗です。



【ブランドの信頼性】

PORTERは、吉田カバンが手掛ける高品質なバッグブランドで、耐久性とデザイン性に優れています。



【機能性】

このボディバッグは、軽量でありながら収納力があり、日常使いや旅行に最適です。ダブルジッパーで開閉がスムーズです。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルな黒色は、どんなスタイルにも合わせやすく、カジュアルからビジネスシーンまで幅広く活躍します。



- ブランド: PORTER

- 製造国: 日本

- 素材: ナイロン

- 色: 黒

- ファスナー: ダブルジッパー



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PORTER

ボディバッグ

黒

日本製