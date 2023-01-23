『BURBERRY バーバリー リバーシブル ポンチョ コート アウター【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 05時 25分に出品され03月16日 05時 25分に終了予定です。即決価格は68,340円に設定されています。現在718件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 去年の9月頃にロンドンのハックニーにあるバーバリーアウトレットで購入しました。



定価は15万円ほどで購入いたしました。

購入後3回ほど着用させていただきました。目立った傷などはなく新品に近しいと思います。6枚目からが実物の写真になります。





バーバリー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BURBERRY

バーバリー リバーシブル ポンチョ コート アウター