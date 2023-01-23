『アルファ波訓練機マイトレーナーαX音質改善【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 17時 40分に出品され03月28日 17時 40分に終了予定です。即決価格は17,480円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 長期保管未使用品のため動作確認の状態によっては、出品を取消す事があります. 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アイカ