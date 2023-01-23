『COACH ハンドバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 16時 26分に出品され03月22日 16時 26分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在237件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2000年頃、フランスに旅行に行った際、購入したものです。本革でつくられた綺麗な色合いのハンドバックです。

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サイズ H 27cm W 25cm D 8cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ COACH



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