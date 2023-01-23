『vintage フィードサック フリンジ カーディガン ジャケット 高円寺【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 19時 48分に出品され03月31日 19時 48分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フィードサックのジャケットです。



コレクションになってしまい、購入後一度も着用しませんでした。



メタルボタンで片方のみポケットがあり、薄地のシャンブレー生地のような組み合わせが珍しいデザインです。



目立つ汚れはないと思うのですが、年代物のサックの為小傷やネップのような生地感、色の糸が混じっている箇所、usedならではの使用感がある為、状態をやや傷ありにしています。



やや傷はありますが袖を折ってもポイントになり、切り替えのデザインが素敵な一枚です。





肩幅 約 62

袖丈 約 51.5

袖幅 約 22

身幅 約 62 （脇下）

総丈 約 70.5 （襟元の部分から）

※平置き実寸(cm)になります

※若干の誤差はあるかもしれませんが、ご了承くださいm(_ _)m



梱包は圧縮して発送させて頂きます。

出品にあたり点検はしておりますが、見落としている部分もあるかもしれません。未使用ですがusedで自宅保管となる為、ご理解いただける方にお譲り出来たらと思います。



ロキエやジャンティーク、サンタモニカやパナマボーイなど古着好きな方におすすめです。☺︎⋆



カラー···オフホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ vintage

フィードサック

フリンジ

カーディガン

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高円寺