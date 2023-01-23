『c-boy style 【NO.180】 NIKE street code【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 00時 12分に出品され03月22日 00時 12分に終了予定です。即決価格は9,500円に設定されています。現在59件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【割引内容】



フォロワー様限定で割引も受け付けております、おまとめリクエストも対応可能です！





ご購入前にコメント、またはリクエストにてお知らせください、システム上、ご購入後の変更はできませんのでご了承くださいませ。





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【セット内容】



トップス、パンツ





⚠️↑記載以外のアイテムは対象外ですのでご注意ください⚠️





バラ売りも交渉によっては可能ですので、ご希望の際はコメントからお願いいたします。





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【商品詳細】





✅トップス

90s NIKE anorak track jacket



サイズ：L



実寸：平置き(cm)

着丈：73

身幅：62

肩幅：54



首元のタグ欠損







✅パンツ

OBEY デニムペインターパンツ



サイズ：32 (Lサイズ相当)



実寸：平置き(cm)

ウエスト：45

総丈：101

裾幅：22







詳しくは画像、コメント質問にてご確認ください。

完璧をお求めの方、古着に抵抗のある方はご購入をお控えくださいませ。





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【配送】



基本2日以内にメルカリ便にて発送いたします。









c-boy c-girl シティーボーイ

古着男子 古着女子

90s 00s y2k

テック ノームコア ゴープコア

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コーデ売り セット売り まとめ売り

常田大希 菅田将暉 在原みゆ紀

柴田ひかり あいみょん あのちゃん 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ c-boy

style

【NO.180】 NIKE



street

code