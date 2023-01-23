『【未使用・タグ付き】LILLIAN CARAT サイドリボンショートダウン黒【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 06時 42分に出品され03月17日 06時 42分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック

素材(表地)···ポリエステル

素材(詰め物)···ダウン,ポリエステル(中綿),フェザー



サイズ1 （身幅133 肩幅56 袖丈54 総丈60)



裏地：あり

生地の厚さ：厚手

透け感：なし

伸縮性：なし



店舗での価格:22.000（税込）



購入直後に、別のブランドでもっと気に入ったものが見つかったため、新品・未使用のまま出品いたします。購入した店舗では、展示品ではなく裏から新しい在庫を出していただきました。



反省を込めて、購入価格より7500円OFFで出品します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: リリアンカラット

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【未使用・タグ付き】LILLIAN

CARAT





サイドリボンショートダウン黒