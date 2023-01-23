『ステューシー アワーレガシー ワークショップ カレッジ Tシャツ Sサイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月06日 14時 55分に出品され04月06日 14時 55分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 stussy our legacyのコラボ Tシャツです。



OUR LEGACY WORK SHOP COLLEGIATE TEE PIGMENT DYED TAUPE



アワーレガシー ワークショップ カレッジエイト ピグメントダイ Tシャツ トープ



店舗で購入しました。

試着したら思ったサイズ感と違ったので出品致します。



⚪︎サイズ：タグ表記 Sサイズ

身幅:49.5cm

着丈:69.9cm

袖丈:21.6cm



⚪︎状態：試着のみ



質問ございましたらお気軽にコメントしてください。



✔️即購入可能

✔️まとめ売り可能

✔️送料無料

✔️確実正規品



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ステューシー

アワーレガシー

Tシャツ





カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ステューシー

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カレッジ



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Sサイズ