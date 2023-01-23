『agnes b. homme ZIP UP SWEAT JACKET BLACK【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 20時 44分に出品され03月26日 20時 44分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在544件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⦿Condition⦿ 着用に問題あるダメージはありません。

USEDのためこだわりが強い方、

完璧をお求めの方や神経質な方はお控えください。

made in japan



⦿Size⦿

タグサイズ表記 1

※検索上のサイズは実寸から判断していますのでサイズ表記と異なる場合がございます



⦿採寸（cm）

着丈/身幅/肩幅/袖丈

55/53/47/60



誤差はご了承ください



受取に時間がかかる方、

受取通知がスムーズに出来ない方はご遠慮下さい。





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kiko kostadinov

管理ID 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アニエスベー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ agnes

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