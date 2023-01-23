『新品未使用TOGA x PORTERトーガ×ポーター トートバッグ ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 01時 27分に出品され03月09日 01時 27分に終了予定です。即決価格は34,750円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TOTE BAG PORTER SP

ポーター / トーガ×ポーター

トートバッグ ショルダーバッグ

カラー/ブラック

新品未使用 タグあり

定価 75,900円



楽天ファッションオンラインで購入しました。

サイズ感が思っていたのと違ったため

出品致します。

デザインはとてもカッコ良く、沢山あるポケットも使いやすそうで素敵です。ビジネスや一泊旅行などにもぴったりです。ショルダー紐付きの2wayです。



撮影のためビニール袋から出しただけです。

タグは、もともと別添えになっていました。

お好きな方、いかがでしょうか。



・お値下げ交渉なしでお願い致します。

・限定品のため、NC・NRでお願いします。





以下、ホームページより引用

↓

TOGAとPORTERのコラボレーションアイテムです。



TOGA(トーガ)は、デザイナー古田泰子が1997年にスタートした東京発のブランド。ブランド名のTOGAとは、古代ローマ帝国で着用されていた「聖なる衣」を意味します。



今回のコラボレーションは3つのモデルで構成されており、いずれもハンドルに巻かれたスカーフが特徴的。カーキとアイアンブルーのスカーフは表裏バイカラーなので、気分に合わせて付け替え可能です。



PORTERのナイロンボンディングファブリックのバッグに、TOGAのアイコニックな装飾を施したスペシャルコレクション。



トートバッグは、繊細なメタル構造と大きなフロントポケットが特徴です。メイン収納部はA4サイズが収納できる収納力に加え、内装も多数のポケットを備えた機能性の高い仕様です。付属のショルダーストラップを付ければ手持ち、肩掛けの2WAYでお使いいただけます。

未使用品ですが、素人保存のため神経質な方はご遠慮ください。



サイズW:360mm/H:265mm/D:130mm

重量670g

カラー···ブラック

素材···ナイロン

特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: トーガ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品未使用TOGA

x

PORTERトーガ×ポーター





トートバッグ ブラック