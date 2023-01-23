『AmeriVINTAGE STAR WARS / BLACK SWEAT【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 23時 11分に出品され03月27日 23時 11分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新作完売品(*‘ω‘ *)



◆大幅値下げ交渉は考えていないので、ご理解いただける方は宜しくお願いします(/_;)/~~◆





新品未使用タグ付き、未開封

フリーサイズ、チャコールブラック

ZOZOTOWN購入♡

送料無料、ゆうパック発送のみです！

宜しくお願いします( *´艸)





web引用

『STAR WARS』のグラフィックをプリントしたブラックボディのスウェット。



アートポスターのプリントが目を惹くデザイン。

背面の主張しすぎないプリントロゴもワンポイントです。

製品染めを施すことでヴィンテージライクに仕上げました。

ゆったりとしたサイズで、幅広い方にご着用いただけるのも嬉しいポイント。

様々なボトムと相性が良い、今季マストバイのアイテムです。



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透け感:なし

裏地:なし

伸縮性:あり

光沢感:なし

生地の厚さ:普通 お手入れ方法:洗濯機使用可

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カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ AmeriVINTAGE

STAR

WARS

/

BLACK

SWEAT