『パタゴニア ヒップパック ナイロン ライムグリーン PATAGONIA【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 09時 46分に出品され03月25日 09時 46分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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パタゴニア ヒップパック ナイロン ライムグリーン PATAGONIA HIP PACK 正規品 本物 ウエストバッグ リップストップ 48458 スリング





ブランド：PATAGONIA(パタゴニア)



モデル：HIP PACK(ヒップパック)



品番：48458



サイズ

縦：約19cm

横：約35cm

奥：約8cm









商品説明

パタゴニア

ヒップパックです

デザイン性のある

独特なリップストップ

ファブリックを使った

ウエストバッグです。

パタゴニアらしく

洗練されたデザイン、

ポップなカラーリングで

便利なアイテムでありながら

ファッション性も高い

ウエストバッグです

グレゴリーのテールメイトに

近い容量、デザインで

ウエストバッグとしても

スリングバッグとしても

使えるアイテムです。

背面のクッション、

サブポケットやキーフックなど

日常で使うのに

便利な機能が盛り込まれた

使えるバッグです 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 全体的に状態が悪い ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ パタゴニア

ヒップパック

ナイロン

ライムグリーン

PATAGONIA