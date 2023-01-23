『秦蔵六 太鼓式塗金銅花生 塗金銅床置 瑞鳥 セット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 01時 25分に出品され03月16日 01時 25分に終了予定です。即決価格は17,940円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
嘉久房窯 舌出し三番叟 長崎佐世保 伝統工芸
¥ 7410
中国古玩 大清乾隆年製 粉彩 花鳥図 花瓶 高約35cm 時代物 c06101
¥ 21912
マルテイグラス 鳥
¥ 9750
棗 輪島塗 箱付き 木製 木製漆器 漆芸 漆器 工芸品 漆 棗
¥ 10500
大迫みきお 作 灰釉壷
¥ 7566
silver刻印 アクセサリー まとめ売り 約118g
¥ 8424
★明治大正ロマン！明治/大正ガラス！輪花形 青に乳白 氷コップ/手吹きガラス！★
¥ 9204
煎茶道具 純錫 七宝 茶托 五客組 静寿居 蔵苑 共箱 茶道具 ちゃたく 托子
¥ 9360
中村六郎 備前 麦酒呑 共箱
¥ 11000
Ｓ４４０ 茶碗 十客『帯青海波雪花絵』『天目形数茶碗』『上山一光作』共箱 茶道具
¥ 17020
《アンティーク品》《送料無料》⭐︎半仏面 仏頭 壁掛け♪⭐︎
¥ 7636
茶道具 高橋敬典茶釜 真形桐地紋 共箱
¥ 10764
屋久杉置物
¥ 9750
初代 奥川忠右衛門 作『白磁 茶碗』共箱 弟子 人間国宝 井上萬二 検 中村清六
¥ 9360
茶道具 中村湖舟作 淡々斎好 海松蒔絵 蛤香合 共布共箱 V 7927
¥ 23000
【能面】伝統工芸 彫刻 一位 一刀彫 面『小面』★桐共箱、面袋、巾着袋付き★
¥ 10413
能面 木製 白色 面 神楽面 スサノオノミコト【須佐之男命】
¥ 7800
花瓶 花入 備前焼
¥ 26520
落札価格17940円
313 入札履歴
終了
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