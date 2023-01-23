『秦蔵六 太鼓式塗金銅花生 塗金銅床置 瑞鳥 セット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 01時 25分に出品され03月16日 01時 25分に終了予定です。即決価格は17,940円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 京都の名工、秦蔵六の花入、床置のセットです。氏の特徴である塗金銅の作品となります。ご興味のある方はぜひご検討ください。



花入 高さ24cm



鋳金家。江戸時代末期から代々「蔵六」の名と伝統の鋳金技法を継承しています。初代は二代隆文堂に師事しました。中国周漢時代の古銅器の技法撥蠟法を研究し、蝋型鋳金に優れていました。明治天皇の銅印、将軍徳川慶喜の征夷大将軍の金印を手掛け、鋳金家としての地位を確かなものにしました。現在でも京都の名工として知られ、青銅器や鉄瓶数々の名作を残しています。現在六代目が当代です。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品 商品の状態: 目立った傷や汚れなし