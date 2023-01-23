『31畳 ダイキン MCZ70U 除加湿ストリーマ 空気清浄機 クリアフォースZ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 13時 51分に出品され03月09日 13時 51分に終了予定です。即決価格は12,610円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 管理番号24092504RW



● 状態

中古品の為、多少のスレや汚れがあります。

動作確認済み

柔軟剤の匂いがします。

2019年製

● お取り引きについて

即購入可能です！



お急ぎ発送や日時指定はトラブルの元になるので受け付けてません。



発送は基本的にサイズ別でゆうパック又はゆうパケットポストにて発送します。



北海道、沖縄など遠方の地域にお住まいの方に関してはゆうゆうメルカリ便を使って発送します。

※その場合、発送予定日数は関係なく週末の発送となりますのでご了承ください。



商品コンディションについては私感になりますので、1度人の手に渡った物になるので細かいことを気にされる方や中古品へのご理解が無い方はご購入を遠慮ください。



付属品は写真にあるもののみになります。良く状態を確認して同意してくれた方のみご購入の程宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ダイキン