『DAIWA PIER39 GORETEX INFINIUM DOWN VEST【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月25日 14時 24分に出品され04月25日 14時 24分に終了予定です。即決価格は16,500円に設定されています。現在997件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DAIWA PIER39｜GORE TEX INFINIUM FIELD DOWN VEST [BW-18020W]

サイズ M



着用はそれなりにしていますが毎年クリーニングに出していますし、まだまだ撥水効果もあります。

マジックテープのメス側に少し繊維移りがありますが着用それほど目立たないかと思います。



INFINIUM

のIが一部剥がれております。

写真をご確認ください。



非常に気に入っていましたが好きなアイテムが変わりつつあるので出品しますがもしかしたら取り下げるかもしれません。

またこちらは非常に人気のモデルで偽物も多数出品されていますが正真正銘の本物です。

すり替え等防止のため返品等はお受け出来ません。



サイズM



肩幅 43cm

身幅 64cm

着丈 68cm



素人寸法になりますので誤差ございます。





アメリカ軍のレイヤリングシステムのベストをデザインソースに、ダウンを注入したアップデイトモデル。多目的に使用できるポケットワークを加えデザインをいたしました。フロントにデザインしたジップポケットは、上下両側から開閉できるようになっており、タックルボックスやドリンクなどを比較的大きなものも収納可能です。アームホール内部には独自にデザインしたハンドウォーマーポケットを備えており、冷えた指先を温める際に活躍してくれます。襟の取り付け部にはサングラスホルダーを付属。座った際にも眼鏡を着脱しやすくした機能的デザインです





ニューバランス

beams

チャンピオン

champion

patagonia

llbean

リバースウィーブ

アメカジ

1ldk

descendant

ssz

supreme

700fill

unused

ennoy

スタイリスト私物

creek

alwayth

acg

daiwapier39

中田慎介

アークテリクス

三好良 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダイワピアサーティンナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DAIWA

PIER39

GORETEX

INFINIUM

DOWN

VEST