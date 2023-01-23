『Castello da vinci カーキ バッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月28日 11時 22分に出品され04月28日 11時 22分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在540件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

シンプルでありながら機能的なデザインが特徴のカーキ色のマザーズバッグです。ナイロン素材を使用しており、軽量で耐久性に優れています。



Castello da vinciという海外ブランドになってます。



【収納力】

外側には3つのポケット、内側にも3つのポケットがあり、必要なアイテムを整理して収納できます。ダブルファスナーで開閉もスムーズです。



【持ち運びやすさ】

中型のハンドルは持ちやすく、肩掛けも可能です。内側には仕切りがあり、使いやすさを考慮した設計になっています。



- 色: カーキ

- 素材: ナイロン

- ポケット数: 外側3つ、内側3つ

- ハンドルの長さ: 中型

- 内側の仕切り: あり

- ファスナー: ダブルファスナー



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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