『新品未使用 ショルダーバッグ HEATHER クロスボディ エクストラスモール【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 00時 21分に出品され03月29日 00時 21分に終了予定です。即決価格は11,240円に設定されています。現在244件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

タグ付

巾着付

おまけ11点付



MKシグネチャーキャンバスで仕立てたコンパクトなシルエットに、存在感のあるエンパイアをあしらい、グラマラスなフィーリングを放つ HEATHER (ヘザー) クロスボディ エクストラスモール - MKシグネチャー。必要最低限の荷物が全て収まるコンパートメントに加え、フロントポケットと背面のスライドポケットを備えた実用性も魅力です。きらめくゴールドチェーンがアクセントになり、ナイトアウトやパーティーシーンにもぴったり。



商品仕様

素材:コーテッドキャンバス

開け口の仕様

フルフラップ(マグネットボタン ×2付き)

外側ポケット

オープンポケット(マグネットボタン付き) ×1

内側ポケット

オープンポケット ×1

ドロップポケット ×3

サイズ:

幅19.5 高さ12.8 マチ6.2 持ち手112 重量(g)500



◎すり替え防止の為、返品交換、キャンセルはお断り願います。



●神経質な方や完璧を求める方、小さなミス等に過剰に反応する方はトラブルを防ぐ為にご購入はお控え下さいません



★即購入可能ですが、別のサイトにも出品していますので売り切れの際はご了承下さい★！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マイケルコース

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