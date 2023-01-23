『Logicool MX MASTER 3S ホワイト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 04時 55分に出品され05月11日 04時 55分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年8月に購入し、

機能性は良かったのですが操作感が自分には馴染まなかったので出品いたします。



使う頻度は少なかったです。使用感は少ないながらあります。

比較的新しいですが、あくまで中古品としてご理解いただける方にお願いいたします。



マウス本体、レシーバー、USB type-C



【エルゴノミクスデザイン】

MX MASTER 3Sは、手にフィットするエルゴノミクスデザインを採用しており、長時間の使用でも快適です。



【高精度センサー】

高精度なセンサーを搭載しており、滑らかな操作性を実現。特にデザインや編集作業に最適です。



【多機能ボタン】

サムホイールやカスタマイズ可能なボタンがあり、作業効率を向上させるための機能が充実しています。



- モデル名: MX MASTER 3S

- ブランド: logicool

- 色: ホワイト

- 形状: エルゴノミクスデザイン

- 特長: サムホイール搭載

- 付属品: USBレシーバー



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 目立った傷や汚れなし