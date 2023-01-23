『【米軍実物】U.S.ARMY トレンチコート ミリタリー ロング メンズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 10時 39分に出品され03月10日 10時 39分に終了予定です。即決価格は11,895円に設定されています。現在601件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【古物商許可取得店】

※全て鑑定済みの商品となります



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※即購入✨



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【商品は丁寧に検品しておりますが、見落としがある場合がございます。

万が一商品に問題がありましたら必ず受け取り評価の前に一度ご連絡ください。】



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#コート商品一覧



●商品名

【U.S.ARMY】米軍実物 トレンチコート

VINTAGE アメリカ陸軍 40’s 50’s 大きいサイズ



OFFICER’S Coat ベルト付き ミリタリー

ロングコート メンズ アーミー ヴィンテージ



●color

グリーン カーキ系



●商品詳細

アメリカ陸軍で実際に使用されていたトレンチコートになります。



年代はおそらく1940年〜1950年辺りのものかと思われます。



歴史を感じられる深みのある一着です。



●size 48R 実寸XLサイズ相当

平置き実寸サイズ（添付の写真採寸表参照）

※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。



●状態

細かな擦れなどはありますが、目立つような穴や破れは特にありません。



汚れや多少の変色はありますが、年代や軍で使用されていたことを考えると全体的に概ね良好です。



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【注意事項】

・可能な限り実物の色合いに近い写真を掲載して

いますが、写真はスマートフォンで撮影してい

る為にお使いのモニターによって実際の色味と

異なる場合がございます。

・保管による畳みシワがある場合があります。

・汚れやダメージなどの見落としがあった場合は、

必ず受け取り評価の前にご連絡ください。



【発送】

出来るだけコンパクトにしてから丁寧に梱包して発送いたします。







※他にもバーバリー、アクアスキュータム、ラルフローレン、ハリスツイード、アビレックス、アルファインダストリーズなどの商品も出品しております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ミリタリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【米軍実物】U.S.ARMY

トレンチコート ミリタリー ロング メンズ