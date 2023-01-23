『Muneil ダブルブレストジャケット 38サイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 12時 06分に出品され03月17日 12時 06分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 卒業式に一度のみ着用後、クリーニングに出し、その後自宅クローゼットにて保管。

ほぼ傷や汚れは見受けられないですが、素人検品と経年変化などご理解いただける方のみ購入下さい。



デザインはシンプルで時代を感じさせないダブルジャケットなので、もしパールが好みでなければ普通のボタンに取り替えるともっと普遍的なデザインになると思います。



卒業式にぴったりでした。



【高品質な素材】

このジャケットは、98%のウールと2%のポリウレタン、100%のキュプラから作られており、柔らかさと耐久性を兼ね備えています。



【エレガントなデザイン】

ダブルブレストのスタイルとパールボタンが特徴で、フォーマルな場面でもカジュアルな場面でも活躍します。



【日本製】

高い品質基準を満たす日本製で、細部にまでこだわった仕立てが魅力です。



- 色: 黒

- デザイン: ダブルブレスト

- ボタン: パールボタン

- ブランド名: Muneil

- 素材: ウール 98%、ポリウレタン 2%、キュプラ 100%

- サイズ: 38

- 製造国: 日本



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Muneil

ダブルブレストジャケット

38サイズ