『【新品】1PIU1UGUALE3 RELAX／スウェット パーカー パンツ 上下【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 13時 11分に出品され04月16日 13時 11分に終了予定です。即決価格は12,714円に設定されています。現在610件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 更にお値下げしました。



■ウノピゥウノウグァーレトレ／グリッター ロゴ スウェットパーカー パンツセットアップ 上下



■少しゆっくりとした作りで左サイドには艶やかな光沢のグリッターロゴを大胆に配置されたデザイン。

パーカーサイド・パンツ裾に仕込んだファスナーにはラインストーンを贅沢に使用。

動くたびにラグジュアリーな輝きを放ち、大人のデイリースタイルを格上げします。



■価格／（上）17,930円

（下）16,940円



メンズ レディース

ダウンジャケット Ｔシャツ パーカー スウェット トレーナー ニット ジャージ ジーンズ デニム なども出品しています。



■カラー／グレー



■素材／コットン100%



■サイズ／L

メーカー発表数値・平置き採寸です

パーカー

肩幅／約55

身幅／約59

着丈／約72

袖丈／約60



パンツ L

ウエスト／約41（ゴム×紐タイプ）

股上／約24.5

股下／約72.5

ワタリ／約32

裾幅／約13.5

※あくまでも目安程度にお願い致します。



■新品未使用ですがあくまでも自宅保管・たたみジワありとのご理解を頂ける方のみご検討お願い致します。



リサウンドクロージング

マタンアヴニール

giab’sARCHIVIO

アタッチメント

バックラッシュ

ジュンハシモト

などお好きな方にも。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ウノピゥウノウグァーレトレリラックス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【新品】1PIU1UGUALE3

RELAX／スウェット

パーカー

パンツ

上下