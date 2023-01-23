『LECHOPPE LE / エルイー シャツ extra wide【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 11時 25分に出品され03月08日 11時 25分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在340件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エクストラワイドのスタンダード(２)です。



クリーニング済み

※素人保管のため、多少シワあり





サイズ2肩幅51身幅63着丈81袖丈64袖口21







カラー···ホワイト

柄···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: グラフペーパー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ LECHOPPE

LE

/

エルイー

シャツ

extra

wide