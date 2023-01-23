『エマテイラー ビッグコクーンフーディー ダウンコート ロング フェザー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 23時 51分に出品され03月31日 23時 51分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在643件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

Emma Taylor エマテイラー

ビッグコクーン フーディーダウンコート



【サイズ】

38 M



【カラー】

ネイビー



【状態】

ほぼ使用してないので、美品です。



【商品説明】

ステッチや異素材コンビで視覚効果を細見えにこだわった旬顔ダウンコート女性らしいコクーンシルエットと、スタイリッシュな印象がキープできるダウンコート。

ステッチの幅や着丈のバランスなど、ダウンコートをすっきり着られるように計算されたデザインは、ありそうでなかった理想の一枚。

袖や後ろ身頃に異素材を使うことで、きれいめで大人っぽい印象に仕上がります。

バックスタイルは、切り替えとダーツ仕様で高めにウエストマーク。

腰位置が高く見えるのでスタイルアップが叶います。サイドシルエットが映える大きめのフードは取り外しもOK。

フードをオフにして、すっきりノーカラーにチェンジすることも。

シーンに合わせたアレンジが可能です。スカートからデニムまで、通勤にも休日にも活躍してくれるダウンコートは、長い期間着用できるのもポイントです。

フード取り外し可能です。



#AKIもの





素人検品・自宅保管ですので、稀に小さな見落とし等あるかもしれませんので、ご了承頂ける方ご購入よろしくお願いいたしますm(_ _)m

気になる点はお気軽にコメントください！写真追加等いたします♪



また、発送に関しては最安値にする為、嵩張る衣類は圧縮、バッグなど折りたたむ場合があります。気になる方は購入前にお知らせください。発送方法などご相談いたします(´∪`*)



素材(詰め物)···ダウン



素材(詰め物)···ダウン,フェザー







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ニューヨーカー 23区 自由区 KBF 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エマテイラー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ エマテイラー ビッグコクーンフーディー ダウンコート ロング フェザー