『皇朝銭 神功開寶 力功 大型美品 出土銭 古銭 穴銭 コイン【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 14時 45分に出品され03月11日 14時 45分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在89件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございました！



皇朝銭の神功開寶ですこちら皇朝銭を分析鑑定してますK-coin様の品です肉厚で萬年通宝くらいのデカさがあります！



状態など画像にてご判断頂きご購入ください！



銭のスペックは素人が改めて計測しましたので分析結果との誤差はご了承下さい



発送はレターパックライトです。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>コレクション 商品の状態: やや傷や汚れあり